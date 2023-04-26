Вторая Жена Степанида Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ФИЛИПКОВО МК-1765 13.07.1765 Той же вотчины деревни Речек крестьянин вдовец Иван Игнатьев той же вотчины деревни Филипкова со вдовой Степанидой Лаврентьевой вторым браком РЕЧКИ
Бракосочетание
13.07.1765
Муж: Иван Игнатьев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1765 13.07.1765 Той же вотчины деревни Речек крестьянин вдовец Иван Игнатьев той же вотчины деревни Филипкова со вдовой Степанидой Лаврентьевой вторым браком
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно