Вторая Жена Степанида Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Степанида Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ФИЛИПКОВО МК-1765 13.07.1765 Той же вотчины деревни Речек крестьянин вдовец Иван Игнатьев той же вотчины деревни Филипкова со вдовой Степанидой Лаврентьевой вторым браком РЕЧКИ
Бракосочетание
13.07.1765

Муж: Иван Игнатьев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1765 13.07.1765 Той же вотчины деревни Речек крестьянин вдовец Иван Игнатьев той же вотчины деревни Филипкова со вдовой Степанидой Лаврентьевой вторым браком
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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