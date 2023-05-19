Медведев Михаил Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Михаил Анисимович

Место рождения

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Медведев Анисим Васильевич

Мать: Медведева Федосья Ивановна

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Серафима Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Серафима Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в школе
Смерть
1942
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