Медведев Михаил Анисимович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Серафима Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Серафима Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в школе
Смерть
1942