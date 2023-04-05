Медведева (Шишкина) Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Шишкин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Медведев Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич
Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1925
Сын: Медведев Николай Анисимович
Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич
Лобановская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975