Медведева (Шишкина) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Шишкина) Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шишкин Иван Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Медведев Пётр Анисимович

Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Медведев Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1925

Сын: Медведев Николай Анисимович

Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич

Лобановская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Медведев Анисим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Анисим Васильевич

Смерть
1975
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