Медведев Анисим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Медведев Михаил Анисимович
Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна
Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1925
Сын: Медведев Николай Анисимович
Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна
Лобановская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно