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Медведев Анисим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Медведев Пётр Анисимович

Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Медведев Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1925

Сын: Медведев Николай Анисимович

Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна

Лобановская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Медведева Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Федосья Ивановна

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