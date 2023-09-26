Шушман Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушман Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шушман Владимир

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.10.1944

Сын: Шушман Георгий

Мать ребёнка: Шушман Александра

Малый Бобрик, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Шушман Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медзяновская Людмила

Мать ребёнка: Шушман Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречаная Галина

Мать ребёнка: Шушман Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушман Александра

Смерть
Неизвестно
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