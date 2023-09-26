Шушман Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шушман Владимир
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.10.1944
Сын: Шушман Георгий
Мать ребёнка: Шушман Александра
Малый Бобрик, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Шушман Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медзяновская Людмила
Мать ребёнка: Шушман Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречаная Галина
Мать ребёнка: Шушман Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шушман Александра
Смерть
Неизвестно