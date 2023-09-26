Шушман (Чабанюк) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушман (Чабанюк) Александра

Шушман (Чабанюк) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чабанюк Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.10.1944

Сын: Шушман Георгий

Отец ребёнка: Шушман Андрей

Малый Бобрик, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Шушман Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медзяновская Людмила

Отец ребёнка: Шушман Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречаная Галина

Отец ребёнка: Шушман Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушман Андрей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close