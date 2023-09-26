Шушман (Чабанюк) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чабанюк Александр
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.10.1944
Сын: Шушман Георгий
Отец ребёнка: Шушман Андрей
Малый Бобрик, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Шушман Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медзяновская Людмила
Отец ребёнка: Шушман Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречаная Галина
Отец ребёнка: Шушман Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушман Андрей
Смерть
Неизвестно