Жигулина (Раевская) Евгения Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1903
Дата смерти11.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Жигулин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Жигулин Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигулина Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Жигулин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигулин Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Жигулин Владимир Федорович
Смерть
11.03.1994