Жигулина (Раевская) Евгения Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулина (Раевская) Евгения Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1903

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Жигулин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Жигулин Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигулин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигулина Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Жигулин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Жигулин Владимир Федорович

Смерть
11.03.1994
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