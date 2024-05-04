Раевская (Гаврилова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Вера Митрофановна
Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раевский Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раевский Борис Митрофанович
Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1903
Дочь: Жигулина (Раевская) Евгения Митрофановна
Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович
Рождение ребёнка
31.08.1916
Сын: Раевский Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович
Смерть
?.12.1929