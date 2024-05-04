Раевская (Гаврилова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаевская (Гаврилова) Мария Ивановна

Раевская (Гаврилова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1929

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Вера Митрофановна

Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раевский Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раевский Борис Митрофанович

Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1903

Дочь: Жигулина (Раевская) Евгения Митрофановна

Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович

Рождение ребёнка
31.08.1916

Сын: Раевский Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Раевский Митрофан Ефимович

Смерть
?.12.1929

Мы используем куки для улучшения работы сайта.