Жигулин Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1902
Дата смерти18.04.1992
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902
Отец: Жигулин Федор Семенович
Рождение ребёнка
06.08.1921
Сын: Жигулин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Жигулина Евгения Митрофановна
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Жигулин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Жигулина Евгения Митрофановна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Жигулина Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Жигулина Евгения Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1992