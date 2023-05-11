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Жигулин Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1902

Дата смерти

18.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902

Отец: Жигулин Федор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1921

Сын: Жигулин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Жигулина Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Жигулин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Жигулина Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Жигулина Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Жигулина Евгения Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигулина Евгения Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
18.04.1992
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