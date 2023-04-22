Морозов Кузьма Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Кузьма Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868 ст.

Жена: Морозова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1869 ст.

Дочь: - Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Морозова Вера Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-49ж
Рождение ребёнка
01.05.1874 ст.

Дочь: - Феодосия Кузьмина

Мать ребёнка: Морозова Вера Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-60ж
Смерть
Неизвестно
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