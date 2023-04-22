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Морозова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868 ст.

Муж: Морозов Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
26.07.1869 ст.

Дочь: - Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Морозов Кузьма Трофимович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-49ж
Рождение ребёнка
01.05.1874 ст.

Дочь: - Феодосия Кузьмина

Отец ребёнка: Морозов Кузьма Трофимович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-60ж
Смерть
Неизвестно