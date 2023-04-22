Морозова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1869 ст.
Дочь: - Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Морозов Кузьма Трофимович
Воскресенский кафедральный собор №-49ж
Рождение ребёнка
01.05.1874 ст.
Дочь: - Феодосия Кузьмина
Отец ребёнка: Морозов Кузьма Трофимович
Воскресенский кафедральный собор №-60ж
Смерть
Неизвестно