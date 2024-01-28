Панов Павел Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Павел Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Захар Иванович

Мать: Панова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Валентин Павлович

Мать ребёнка: Панова Татьяна Иннокентьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Татьяна Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Панова Татьяна Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Панова Татьяна Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Татьяна Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
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