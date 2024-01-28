Панова (Сивэк) Мария Яковлевна
Место рожденияПольша
Дата рождения1878
Дата смерти1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сивэк Яков
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
1901
Сын: Панов Иван Захарович
Отец ребёнка: Панов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Вера Захаровна
Отец ребёнка: Панов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхозина Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Панов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томасова Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Панов Захар Иванович
Смерть
1946
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище