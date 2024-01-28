Панова (Сивэк) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Сивэк) Мария Яковлевна

Место рождения

Польша

Дата рождения

1878

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сивэк Яков

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
1901

Сын: Панов Иван Захарович

Отец ребёнка: Панов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Вера Захаровна

Отец ребёнка: Панов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхозина Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Панов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Павел Захарович

Отец ребёнка: Панов Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томасова Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Панов Захар Иванович

Смерть
1946
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище
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