Непомилуева (Василевская) Анастасия Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.?
Дата смерти20.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Непомилуев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович
Архангельская обл., Вельский р-н, Низовский с/с
Рождение ребёнка
18.02.1929
Дочь: Сопочкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович
Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Рождение ребёнка
25.06.?
Сын: Непомилуев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непомилуева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.?