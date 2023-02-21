Непомилуева (Василевская) Анастасия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомилуева (Василевская) Анастасия Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.?

Дата смерти

20.05.?

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Непомилуев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович

Архангельская обл., Вельский р-н, Низовский с/с
Рождение ребёнка
18.02.1929

Дочь: Сопочкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович

Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Рождение ребёнка
25.06.?

Сын: Непомилуев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непомилуева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Непомилуев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непомилуев Михаил Петрович

Смерть
20.05.?
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