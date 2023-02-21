Непомилуев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Непомилуев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна
Архангельская обл., Вельский р-н, Низовский с/с
Рождение ребёнка
18.02.1929
Дочь: Сопочкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна
Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Рождение ребёнка
25.06.?
Сын: Непомилуев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непомилуева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна
Смерть
Неизвестно