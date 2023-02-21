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Непомилуев Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Непомилуев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна

Архангельская обл., Вельский р-н, Низовский с/с
Рождение ребёнка
18.02.1929

Дочь: Сопочкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Рождение ребёнка
25.06.?

Сын: Непомилуев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непомилуева Анастасия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непомилуева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Непомилуева Анастасия Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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