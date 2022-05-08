Сопочкина (Непомилуева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопочкина (Непомилуева) Анна Михайловна

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Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье

Дата рождения

18.02.1929

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1929

Отец: Непомилуев Михаил Петрович

Мать: Непомилуева Анастасия Ермолаевна

Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Рождение ребёнка
15.03.1958

Сын: Сопочкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Сопочкин Александр Евгеньевич

Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Сопочкин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Сопочкин Александр Евгеньевич

Смерть
31.10.1992
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