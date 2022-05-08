Сопочкина (Непомилуева) Анна Михайловна
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Дата рождения18.02.1929
Дата смерти31.10.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1929
Вологодская губерния, Вельский уезд, Низовье
Рождение ребёнка
15.03.1958
Сын: Сопочкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Сопочкин Александр Евгеньевич
Архангельская область, Мезенский район, поселок Каменка
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Сопочкин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Сопочкин Александр Евгеньевич
Смерть
31.10.1992