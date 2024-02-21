Белотелова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Петр

Отец ребёнка: Белотелов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Антон

Отец ребёнка: Белотелов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Иван

Отец ребёнка: Белотелов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов ?

Отец ребёнка: Белотелов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белотелова Вера

Отец ребёнка: Белотелов Григорий

Смерть
Неизвестно

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