Белотелов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Петр

Мать ребёнка: Белотелова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Антон

Мать ребёнка: Белотелова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов Иван

Мать ребёнка: Белотелова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белотелов ?

Мать ребёнка: Белотелова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белотелова Вера

Мать ребёнка: Белотелова Анна

Смерть
Неизвестно

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