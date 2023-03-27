Миловидов Платон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиловидов Платон Иванович

Миловидов Платон Иванович

Место рождения

Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

25.12.1868

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Миловидов Иван Петрович

Мать: не указана

Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Миловидов Алексей Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Миловидов Николай Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Миловидов Иван Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Миловидов Михаил Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Миловидов Петр Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Миловидов Федор Платонович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Священник
Смерть
25.12.1868
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close