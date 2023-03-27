Миловидов Платон Иванович
Место рожденияКузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти25.12.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Миловидов Иван Петрович
Мать: не указана
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Миловидов Алексей Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Миловидов Николай Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Миловидов Иван Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Миловидов Михаил Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Миловидов Петр Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Миловидов Федор Платонович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Священник
Смерть
25.12.1868
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия