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Миловидов Алексей Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Миловидов Платон Иванович

Мать: не указана

Смерть
1888