Миловидов Иван Петрович
Место рожденияс. Абакумлево
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Васильев Пётр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Миловидов Платон Иванович
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Смерть
1844
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия