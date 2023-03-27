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Миловидов Иван Петрович

Место рождения

с. Абакумлево

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Васильев Пётр

Мать: Васильев Прасковья Стефанова

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Миловидов Платон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Смерть
1844
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Кузьмадино, Юрьев-Польский район, Владимирская область, Россия
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