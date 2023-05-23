(Семенова) Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семенова) Наталия Владимировна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

26.12.1921

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1921

Отец: Семенов Владимир Яковлевич

Мать: Семенова Татьяна Анатольевна

Ленинград
Бракосочетание
30.08.1946

Муж: Миндель Бенцион Вульфович

Ленинград
Рождение ребёнка
12.04.1948

Сын: Семенов Владимир Бенционович

Отец ребёнка: Миндель Бенцион Вульфович

Ленинград, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург
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