(Семенова) Наталия Владимировна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения26.12.1921
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1921
Ленинград
Бракосочетание
30.08.1946
Ленинград
Рождение ребёнка
12.04.1948
Сын: Семенов Владимир Бенционович
Отец ребёнка: Миндель Бенцион Вульфович
Ленинград, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург