Семенов Владимир Бенционович
Место рожденияЛенинград, Россия
Дата рождения12.04.1948
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1948
Отец: Миндель Бенцион Вульфович
Мать: Наталия Владимировна
Ленинград, Россия
Бракосочетание
29.01.1971
Жена: не указана
Ленинград, Октябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инжинер-строитель
Похороны
1992
Богословское кладбище
Смерть
1992