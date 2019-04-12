Семенов Владимир Бенционович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Владимир Бенционович

Семенов Владимир Бенционович

Место рождения

Ленинград, Россия

Дата рождения

12.04.1948

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1948

Отец: Миндель Бенцион Вульфович

Мать: Наталия Владимировна

Ленинград, Россия
Бракосочетание
29.01.1971

Жена: не указана

Ленинград, Октябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
инжинер-строитель
Похороны
1992
Богословское кладбище
Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close