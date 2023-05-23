Семенов Владимир Яковлевич
Место рожденияИркутск
Дата рождения1889
Дата смерти17.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Иркутск
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
26.12.1921
Дочь: Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Анатольевна
Ленинград
Рождение ребёнка
02.11.1925
Дочь: Корнилович Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Крещение
Неизвестно
Борисоглебская церковь
Смерть
17.04.1961
Москва
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург