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Семенов Владимир Яковлевич

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

1889

Дата смерти

17.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск
Бракосочетание
1916

Жена: Семенова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
26.12.1921

Дочь: Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Анатольевна

Ленинград
Рождение ребёнка
02.11.1925

Дочь: Корнилович Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Крещение
Неизвестно
Борисоглебская церковь
Смерть
17.04.1961
Москва
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург