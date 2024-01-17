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Самойлов Евгений Васильевич

Место рождения

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Василий Капитонович

Мать: Самойлова (Напольнова) Любовь Мефодьевна

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1954

Сын: Самойлов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Самойлов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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