Самойлов Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1954
Сын: Самойлов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
16.04.1956
Сын: Самойлов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно