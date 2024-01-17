Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1954

Сын: Самойлов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Самойлов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Самойлов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Самойлов Евгений Васильевич

Смерть
Неизвестно

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