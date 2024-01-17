Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1954
Сын: Самойлов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Самойлов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1956
Сын: Самойлов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Самойлов Евгений Васильевич
Смерть
Неизвестно