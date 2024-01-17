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Самойлов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954

Отец: Самойлов Евгений Васильевич

Мать: Самойлова (Губачева) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Михайлова (Самойлова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.1981

Сын: Самойлов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
24.04.1984

Дочь: Самойлова Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна

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