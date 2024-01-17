Самойлов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Михайлова (Самойлова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.1981
Сын: Самойлов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
24.04.1984
Дочь: Самойлова Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Самойлова (Афанасьева) Галина Николаевна