Сухарева (Авдеева) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева (Авдеева) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

02.01.2018

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: Богомазов Михаил Васильевич

Мать: Авдеева Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
31.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Сухарев Александр

Смерть
02.01.2018
Дедовск, Истра, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
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