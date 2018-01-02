Сухарева (Авдеева) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1939
Дата смерти02.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Рождение ребёнка
31.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухарев Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Сухарев Александр
Смерть
02.01.2018
Похороны
Неизвестно
городское кладбище