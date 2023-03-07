Авлеева (Авдеева) Ксения Тихоновна
Место рождения
Дата рождения19.01.1909 ст.
Дата смерти05.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909 ст.
Отец: Авдеев Тихон
Мать: Авдеева Дарья Степановна
Рождение ребёнка
25.09.1934
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Богомазов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1937
Сын: Богомазов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Богомазов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1939
Дочь: Сухарева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Богомазов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1982
Дедовск, Истра, Московская область