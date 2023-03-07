Авлеева (Авдеева) Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авлеева (Авдеева) Ксения Тихоновна

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Место рождения

Большое Треполье, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

19.01.1909 ст.

Дата смерти

05.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1909 ст.

Отец: Авдеев Тихон

Мать: Авдеева Дарья Степановна

Большое Треполье, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1934

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Богомазов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1937

Сын: Богомазов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Богомазов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1939

Дочь: Сухарева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Богомазов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Михаил Васильевич

Смерть
05.10.1982
Дедовск, Истра, Московская область
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