Сухарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухарева Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Антонина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Сухарева Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство
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