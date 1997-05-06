Власова (Корнева) Аграфена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Корнева) Аграфена Павловна

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

1903

Дата смерти

06.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
29.10.1921

Дочь: Ширнина Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Власов Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
14.04.1928

Дочь: Юрина Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Моисей Филиппович

Смерть
06.05.1997
Москва, город федерального значения Москва
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