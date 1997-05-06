Власова (Корнева) Аграфена Павловна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения1903
Дата смерти06.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
29.10.1921
Дочь: Ширнина Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
15.09.1923
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
14.04.1928
Дочь: Юрина Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Власов Моисей Филиппович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1997
Москва, город федерального значения Москва