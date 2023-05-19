Жарова Марина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения12.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1881 ст.
Отец: Жаров Ефим Иванович
Крещение
15.07.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Дмитрий Карпович из Леднево и крестьянская девица Параскева Спиридоновна Майорская из Леднево.
Смерть
Неизвестно