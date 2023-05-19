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Жарова Марина Ефимовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1865 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1881 ст.

Отец: Жаров Ефим Иванович

Мать: Жарова Евдокия Спиридоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
15.07.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Дмитрий Карпович из Леднево и крестьянская девица Параскева Спиридоновна Майорская из Леднево.
Смерть
Неизвестно
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