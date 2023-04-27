Жарова Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1881 ст.

Дочь: Жарова Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Жаров Ефим Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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