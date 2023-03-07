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Смирнов Константин Александрович

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Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.07.1888

Дата смерти

28.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Руза, Рузский, Московская область
Бракосочетание
1913

Жена: Смирнова Надежда Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Бондаренко Сергия Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Дочь: Слепченко Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1922

Сын: Смирнов Ювеналий Константинович

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
13.08.1924

Дочь: Мурашкина Вероника Константиновна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна

Лебедин, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1941
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сумы, Сумська область
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