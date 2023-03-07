Смирнов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения26.07.1888
Дата смерти28.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Бондаренко Сергия Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.1915
Дочь: Слепченко Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1922
Сын: Смирнов Ювеналий Константинович
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1924
Дочь: Мурашкина Вероника Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1941
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сумы, Сумська область