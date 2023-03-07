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Михаил Прокопьевич

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Прокопий Федорович

Мать: Ефросиния Филипповна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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