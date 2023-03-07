Михаил Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Прокопий Федорович
Мать: Ефросиния Филипповна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно