Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно