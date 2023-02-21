Ефросиния Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиМежду 1755 и 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агриппина Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1755 и 1759