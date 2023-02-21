Ефросиния Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Между 1755 и 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агриппина Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1755 и 1759
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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