(Дудина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Дудин Дмитрий

Отец ребёнка: Дудин Афанасий

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дудин Семён

Отец ребёнка: Дудин Афанасий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Дудин Роман

Отец ребёнка: Дудин Афанасий

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дудин Ларион

Отец ребёнка: Дудин Афанасий

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Герасим

Отец ребёнка: Дудин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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