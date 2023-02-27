(Дудина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дудин Дмитрий
Отец ребёнка: Дудин Афанасий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дудин Семён
Отец ребёнка: Дудин Афанасий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дудин Роман
Отец ребёнка: Дудин Афанасий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дудин Ларион
Отец ребёнка: Дудин Афанасий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дудин Герасим
Отец ребёнка: Дудин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно