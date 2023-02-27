Дудин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Дудин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дудин Дмитрий

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дудин Семён

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Дудин Роман

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дудин Ларион

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Герасим

Мать ребёнка: (Дудина) Наталья

Смерть
Неизвестно

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