Дудин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Дудин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дудин Дмитрий
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дудин Семён
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дудин Роман
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дудин Ларион
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дудин Герасим
Мать ребёнка: (Дудина) Наталья
Смерть
Неизвестно