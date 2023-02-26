Лука Семёнов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Семён Георгиев
Мать: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1831
Сын: Григорий Лукин
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1833
Сын: Исидор Лукин
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1837
Дочь: Ефросиния Лукина
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1839
Сын: Фёдор Лукин
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрона Лукина
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
27.03.1844
Дочь: Мария Лукина
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847
Сын: Антипий Лукин
Мать ребёнка: Параскева Зиновьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Зиновьева
Смерть
Неизвестно