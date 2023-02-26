Параскева Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1831

Сын: Григорий Лукин

Отец ребёнка: Лука Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1833

Сын: Исидор Лукин

Отец ребёнка: Лука Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1837

Дочь: Ефросиния Лукина

Отец ребёнка: Лука Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1839

Сын: Фёдор Лукин

Отец ребёнка: Лука Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрона Лукина

Отец ребёнка: Лука Семёнов

Рождение ребёнка
27.03.1844

Дочь: Мария Лукина

Отец ребёнка: Лука Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Антипий Лукин

Отец ребёнка: Лука Семёнов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Семёнов

Смерть
Неизвестно
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