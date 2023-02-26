Параскева Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1831
Сын: Григорий Лукин
Отец ребёнка: Лука Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1833
Сын: Исидор Лукин
Отец ребёнка: Лука Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1837
Дочь: Ефросиния Лукина
Отец ребёнка: Лука Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1839
Сын: Фёдор Лукин
Отец ребёнка: Лука Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрона Лукина
Отец ребёнка: Лука Семёнов
Рождение ребёнка
27.03.1844
Дочь: Мария Лукина
Отец ребёнка: Лука Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847
Сын: Антипий Лукин
Отец ребёнка: Лука Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Семёнов
Смерть
Неизвестно