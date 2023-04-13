Извекова (Токмакова) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Токмакова) Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Токмаков Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1837

Муж: Извеков Архип Никитич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
27.10.1837

Сын: Извеков Яков Архипович

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

Рождение ребёнка
09.12.1839

Сын: Извеков Николай Архипович

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
23.03.1842

Дочь: Подзолкина Матрона Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

ГАЗО
Рождение ребёнка
01.09.1843

Дочь: Артамонова Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сироштанова Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ходарева Татьяна Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Никитина Елена Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

Рождение ребёнка
29.05.1853

Дочь: Феодосия Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

ГАЗО
Рождение ребёнка
19.12.1854

Дочь: Анастасия Архиповна

Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич

ГАЗО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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