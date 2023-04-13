Извекова (Токмакова) Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Токмаков Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1837
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
27.10.1837
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
Рождение ребёнка
09.12.1839
Сын: Извеков Николай Архипович
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
23.03.1842
Дочь: Подзолкина Матрона Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
ГАЗО
Рождение ребёнка
01.09.1843
Дочь: Артамонова Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сироштанова Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ходарева Татьяна Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Никитина Елена Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
Рождение ребёнка
29.05.1853
Дочь: Феодосия Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
ГАЗО
Рождение ребёнка
19.12.1854
Дочь: Анастасия Архиповна
Отец ребёнка: Извеков Архип Никитич
ГАЗО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно