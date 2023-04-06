Никитина (Извекова) Елена Архиповна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти07.06.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Извеков Архип Никитич
Бракосочетание
11.11.1873
Рождение ребёнка
1878
Сын: Никитин Федор Фомич
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: Браганцова Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1883
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1885
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1885
Сын: Никитин Иван Фомич
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Никитин Пантелеймон Фомич
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1890
Дочь: Полуляхова Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1922
Причина смерти: тиф