Никитина (Извекова) Елена Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Извекова) Елена Архиповна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

07.06.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Извеков Архип Никитич

Мать: Извекова Дарья Кирилловна

Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Никитин Федор Фомич

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: Браганцова Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1883

Сын: Никитин Емельян Фомич

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1885

Дочь: Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1885

Сын: Никитин Иван Фомич

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Никитин Пантелеймон Фомич

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1890

Дочь: Полуляхова Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Никитин Фома Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1922
Причина смерти: тиф
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