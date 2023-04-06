Извеков Яков Архипович
Место рождения
Дата рождения27.10.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1837
Отец: Извеков Архип Никитич
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
16.06.1858
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1860
Сын: Извеков Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1862
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
ГАЗО
Рождение ребёнка
16.10.1863
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1866
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
ГАЗО
Рождение ребёнка
02.07.1868
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
ГАЗО
Рождение ребёнка
27.07.1870
Сын: Извеков Каллиник Яковлевич
Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно