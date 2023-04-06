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Извеков Яков Архипович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.10.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1837

Отец: Извеков Архип Никитич

Мать: Извекова Дарья Кирилловна

Бракосочетание
1855

Жена: Извекова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1858

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1860

Сын: Извеков Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1862

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

ГАЗО
Рождение ребёнка
16.10.1863

Сын: Извеков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
28.03.1866

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

ГАЗО
Рождение ребёнка
02.07.1868

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

ГАЗО
Рождение ребёнка
27.07.1870

Сын: Извеков Каллиник Яковлевич

Мать ребёнка: Извекова Елизавета Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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