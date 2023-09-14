Уколова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1925
Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Уколова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Уколова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Уколова Анна Степановна
Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно