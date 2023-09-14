Уколова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1925

Сын: Уколов Иван Степанович

Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Уколова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Уколова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Уколова Анна Степановна

Отец ребёнка: Уколов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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