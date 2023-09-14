Уколов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1925
Дата смерти?.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925
Отец: Уколов Степан Иванович
Мать: Уколова Фекла
Рождение ребёнка
05.07.1952
Дочь: Добрачева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
30.07.1954
Дочь: Дамирова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
23.02.1956
Дочь: Попкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
14.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1970