Уколов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУколов Иван Степанович

Уколов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1925

Дата смерти

?.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925

Отец: Уколов Степан Иванович

Мать: Уколова Фекла

Рождение ребёнка
05.07.1952

Дочь: Добрачева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
30.07.1954

Дочь: Дамирова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
23.02.1956

Дочь: Попкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
14.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уколова Елизавета Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Елизавета Семеновна

Смерть
?.06.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close