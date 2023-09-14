Уколов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
12.01.1925
Мать ребёнка: Уколова Фекла
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Уколова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Уколова Фекла
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Уколова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Уколова Фекла
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Уколова Анна Степановна
Мать ребёнка: Уколова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уколова Фекла
Смерть
Неизвестно