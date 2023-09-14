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Уколов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Уколов Иван Гаврилович

Мать: Уколова Василиса Стефановна

Рождение ребёнка
12.01.1925

Сын: Уколов Иван Степанович

Мать ребёнка: Уколова Фекла

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Уколова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Уколова Фекла

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Уколова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Уколова Фекла

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Уколова Анна Степановна

Мать ребёнка: Уколова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Фекла

Смерть
Неизвестно
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