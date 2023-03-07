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Нестеренко Петр Михайлович

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Место рождения

Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

13.06.1879

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Нестеренко Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Нестеренко Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1936
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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