Нестеренко Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.06.1879
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Нестеренко Павел Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Нестеренко Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1936
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край