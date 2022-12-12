Ливенка
Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
468Ливенск (Ливенка, бывший зашт. г. Ливенск), слоб. каз.при протоке р. Валуя.263542815511635Церковь православная. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базаров 2. Заводов маслобойных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
166. Ливенка (Ливенск), слобода бывшая государственная, при речке Валуйчике, дворов 383, жителей 3213, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православ Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
116125Ливенкасело50°27'38°17'M-37-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14642436101с Ливенкасело