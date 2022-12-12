село Ливенка, село Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Ливенка

Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
468Ливенск (Ливенка, бывший зашт. г. Ливенск), слоб. каз.при протоке р. Валуя.263542815511635Церковь православная. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базаров 2. Заводов маслобойных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Ливенская волость
166. Ливенка (Ливенск), слобода бывшая государственная, при речке Валуйчике, дворов 383, жителей 3213, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Красногвардейский район
116125Ливенкасело50°27'38°17'M-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Красногвардейский муниципальный район, Ливенское сельское поселение
14642436101с Ливенкасело
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