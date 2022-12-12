Нестеренко Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко Павел Петрович

Нестеренко Павел Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Нестеренко Петр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1931

Сын: Нестеренко Борис Павлович

Мать ребёнка: Нестеренко Лукерья Петровна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Лукерья Петровна

Смерть
1944
Майское Утро Алейский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close