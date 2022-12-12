Нестеренко Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Нестеренко Петр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1931
Сын: Нестеренко Борис Павлович
Мать ребёнка: Нестеренко Лукерья Петровна
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Майское Утро Алейский район